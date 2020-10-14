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محافظ بورسعيد يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:25 م
محافظ بورسعيد يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور محافظ بورسعيد مع الطالبات
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من المدارس بالمحافظة للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. رافقه خلال الجولة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء أحياء الزهور والعرب ومدينة بورفؤاد. 

وتفقد محافظ بورسعيد، خلال الجولة، مدرسة القناة الإعدادية بنات وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة وتأكد من وجود بوابات التعقيم مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

كما تفقد محافظ بورسعيد مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات بحى الزهور وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة والمرور على فصول الانشطة بالمدرسة مشيدًا بجاهزية المدرسة باستقبال العام الدراسى الجديد.

وأنهى محافظ بورسعيد، جولته بتفقد مدرسة نبوية الجابرى الإعدادية بنات بمدينة بورفؤاد والتقى بعض المعلمين والطلاب المتواجدين بالمدرسة والمشاركين بالأنشطة الطلابية، وتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشددًا على تركيب بوابات التعقيم وتطهير المدرسة بصفة مستمرة.

 وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة، على الانتهاء من كافة التجهيزات للاستعداد للعام الدراسى الجديد وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى أحياء المحافظة وحفاظًا على سلامة وصحة ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم على عدد من مدارس المحافظة لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد، أنه سيتم تطبيق نظام "الفصل الدوار" لتحقيق استفادة علمية للطلاب وهو نظام جيد يساعد على سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.

وأكد محافظ بورسعيد أن العام الدراسى الجديد يمثل نقطة تحدى كبيرة للمعلم والطالب بعد تطبيق أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقه فى المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل فى نظام الفصل الدوار الذى سيتم تطبيقه بجميع المدارس الإعدادى والثانوي. 

وطالب محافظ بورسعيد أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الاعتماد على النفس والكتاب المدرسى والبعد عن الدروس الخصوصية التى تسلب الطالب شخصيته وتجعله يعتمد على الآخرين.

وأضاف "الغضبان"، أن المعلم علية دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على اهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

 

 

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محافظ بورسعيد مع المدرسين

 

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محافظ بورسعيد مع الطلاب

 

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جولة محافظ بورسعيد بعدد من الفصول

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محافظ بورسعيد مع الطالبات
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جولة محافظ بورسعيد بالمدارس

 

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محافظ بورسعيد يتفقد المدارس

 

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محافظ بورسعيد مع المدرسين

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محافظ بورسعيد مع المدرسين

 

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محافظ بورسعيد يجلس بجوار أحدى الطالبات

 

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محافظ بورسعيد بمدرسة القناة الاعدادية

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محافظ بورسعيد مع المدرسين
 

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