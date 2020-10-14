محافظ بورسعيد: أطلقنا اسم محمود ياسين على مسرح الأوبرا تكريمًا لمشواره الفني

بورسعيد – السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه أطلق اسم الفنان القدير الراحل محمود ياسين على مسرح الأوبرا تكريمًا لمشوار عطائه الفني.

جاء ذلك بعدما نعى المحافظ الفنان القدير قائلا: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى الفنان محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا"، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محافظ بورسعيد: فقدنا فنانًا نجح بفنه وفكره فى إثراء الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وقال محافظ بورسعيد، أنه سبق منذ فترة أنه تم إطلاق اسم بن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى (أوبرا بورسعيد) تكريمًا له على مشوار عطائه الفنى وتتويجًا لدوره فى إثراء الحركة الفنية، وتقديرًا لدور فنان من أبناء المدينة الحرة في الفن والثقافة بالمنطقة العربية.

وأرسلت محافظ بورسعيد رسالة إلى أسرة النجم الكبير والفنان القدير محمود ياسين ابن بورسعيد، بعد إطلاق اسمه على أوبرا بورسعيد، قالت فيها: "نتشرف بأن نزف إليكم بكل الفخر والسعادة نبأ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإطلاق اسم نجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد)؛ تكريمًا له على مشوار عطائه الفني وتتويجًا لدوره في إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون، متمنين له موفور الصحة وكامل التألق.. تحياتنا وتمنياتنا الطيبة لكم".