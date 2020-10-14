اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: تخصيص مقر لفرع هيئة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:52 م
محافظ بنى سويف: تخصيص مقر لفرع هيئة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ولمياء جلال مدير مكتب الاستثمار ومديرى المناطق الصناعية الثمانية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيسى جمعيتى المستثمرين بكوم أبو راضى وبياض العرب، وبعض المستثمرين ورجال الأعمال ببنى سويف .

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ بنى سويف، أن ملف الاستثمار فى مقدمة أولويات المحافظة، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة فى مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، ومشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية فى شتى المجالات

وأكد محافظ بنى سويف أن منظومة العمل فى هذا القطاع ترتكز على التعامل السريع والفاعل "وحسب الإمكانات المتاحة" تجاه المشكلات والمعوقات الطارئة، بجانب البحث عن الحلول والبدائل الممكنة للمشكلات المزمنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية فى تنفيذها، بجانب الوقوف على الموقف الحالى ميدانيًا واللقاء المتكرر مع المستثمرين سواء فى اجتماعات بديوان عام المحافظة أو لقائهم بالمشروعات ومقرات المناطق الصناعية للتعرف عن قرب عن الوضع القائم والتحديات التى تواجه القطاع

كما وافق مجلس الإدارة، برئاسة المحافظ، على تخصيص مقر لجمعية مستثمرى كوم أبو راضى بالمبنى الإدارى للمنطقة الصناعية، بجانب الموافقة على تخصيص مقر لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمبنى الإدارى لمنطقة بياض العرب الصناعية مع التنسيق مع الهيئة لتفعيل اختصاصات ومهام الفرع، وذلك فى إطار الخطوات العملية للتيسير على المستثمرين، وسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهود المعنية والجهات ذات الصلة


محافظ بنى سويف

المناطق الصناعية ببنى سويف

بنى سويف

مقر لجمعية مستثمرى كوم ابو راضى

مقر هيئة التنمية الصناعية

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