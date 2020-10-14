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محافظ المنيا: 11 مصابا فى انهيار جزئى بـ6 منازل نتيجة حريق

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:47 م
محافظ المنيا: 11 مصابا فى انهيار جزئى بـ6 منازل نتيجة حريق محافظ المنيا
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه صباح اليوم ورد بلاغ بانهيار جزئى نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز فى أحد المنازل، موضحا أنه انتقل إلى مكان الحادث فى شارع الصفا جنوب المدينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه وجد تسريب غاز طبيعى تسبب فى حريق فى منزل، وحدث انهيار جزئى فى أحد المنازل وأضير أربع منازل بجواره.

وأشار محافظ المنيا، إلى أنه تم إخلاء المنازل من قاطنيها ولا يوجد وفيات، وهناك 11 إصابة، مؤكدا أنه تم توفير منازل للمضارين.

وأوضح محافظ المنيا، أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والإدارة الهندسية، ليتم ترميم جزئى للمنازل، وهناك دور واحد أضير بأكمله.


محافظ المنيا

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انهيار جزئى

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