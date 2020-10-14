محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حلول لمستحقى عمارات مدينة العمال

المنيا- حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المواطنين من مستحقى عمارات مدينة العمال، والتى كانت ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تطويرها مؤخراً بصورة حضارية، وذلك للاستماع لشكواهم وإيجاد حلول فورية لها. جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكاوى المواطنين والتى تضم مشكلة توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم، وإمكانية تقسيطها نظراً لتعثرهم مادياً، وعلى الفور، تواصل، محافظ المنيا، مع مسئولى شركتى المياه والكهرباء، وتم حل المشكلة بتوجيهات المحافظ لتوصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء بالتقسيط البسيط نظراً لظروفهم الاجتماعية، مع اعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة على عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقى بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الأسر.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم طلبة بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية .

كما وجه المحافظ مسئولى وحدة العشوائيات بفحص ودراسة عدد من الحالات لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أنه لن يقبل بوجود أى مخالفة أو تلاعب فى حق أى مواطن، ومُطمئنًا إياهم خلال اللقاء بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لمشكلاتهم، لوضع الحلول التى ترضى المواطن بما لا يخالف القانون، مشدداً على مسئولى وحدة العشوائيات ومدير خدمة المواطنين بسرعة المتابعة لتنفيذ التوجيهات المشار إليها.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الاساسية منها والتى تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.

من جانبهم أعرب المواطنون، عن شكرهم للسيد المحافظ لما لمسوه من ترحيب وتفهم خلال الاستماع لشكواهم، وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين.