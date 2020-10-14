محافظ المنوفية يشدد على جاهزية المدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية

فريق المحافظات

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه اليوم بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، مشدداً على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على ضرورة عرض تقرير يومى عن اليوم الدراسى كاملاً، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة أى طوارئ أو ظهور حالات اشتباه حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعه للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والدكتورة ريموندا رفعت شنودة ومحمد فرج أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، ووكيل وزارة التربية والتعليم والصحة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير عام الشركة المصرية للإتصالات ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى وممثلى شركة الكهرباء وعدد من مديرى إدارات الشئون الصحية وممثل عن الأزهر الشريف.

وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية التربية والتعليم والصحة للمرور على المدارس للتأكد من إتباع كافة التعليمات للوقاية الصحية من فيروس كورونا وكذا قيام مديرية الصحة بالمرور لمتابعة تخصيص غرفة عزل والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الجودة وتوافر كافة مستلزمات الوقاية.

كما شدد المحافظ على تنظيف خزانات ودورات المياة بشكل دائم ، وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفورى مع أى طوارى، مشددا بضرورة نشر جداول حضور الطلاب بكافة المراحل الدراسية على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المدارس، مناشداً أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بإرتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة حرصاً على صحتهم.

فيما أكد سويد على أنه تم التشديد على حظر إقامة أى مسابقات أو بروتوكولات أو التعاقد مع أماكن ألعاب ترفيهية وحظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور تحت أى مسمى، وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدارس.

وقد تم إستعراض إجراءات حضور الطلاب داخل المدارس بمختلف المراحل الدراسية وكذا إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة ، وقد أكد سويد على أنه تم استكمال النواقص من الكتب الدراسية بالتوريدات والكتب تم استلامها وتوزيعها على المدارس بنسبة 100%.

وفى إطار تطوير منظومة التعليم والإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب فقد تم تدريب أكثر من 3آلاف معلم من معلمى التعليم الفنى على استخدام المنصة استعدادا للعام الدراسى من خلال قيام مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية بتقديم دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول تصميم الدروس بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية وكذا تنظيم دورات تدريبية لموجهى عموم الأنشطة على استخدام التدريب وورش العمل بنظام أون لاين.

وقد أكد سويد على أنه خلال عام 2020 الاستلام المبدئى لعدد (35) مدرسة وجارى تطوير ورفع كفاءة عدد(30 ) مدرسة موزعين (25) تعليم عام ، عدد (4) تربية خاصة ، عدد (2) مدرسة تعليم فنـى ، كما أشار إلى دخول (60) مدرسة جديدة على مستوى المحافظة الجودة خلال هذا العام .

وقال سويد أن محافظة المنوفية كان لها السبق فى تفعيل القرار الوزارى لمجموعات التقوية بالمدارس بفضل جهود محافظ المنوفية فى هذا الشان ، مؤكدا على مرور لجان بمديرية التربية والتعليم لمتابعة هذه المجموعات ، كما أشار إلى أنه تم تكريم المحافظة ضمن 7 محافظات على مستوى الجمهورية لحصولها على المركز الثالث من حيث كفاءة الأداء وإنتظام الدراسة والإمتحانات.، كما أضاف انه تم تحويل (6) مدارس ثانوية صناعية إلى التأسيس العسكرى تحقيقاً للإنضباط بالاضافة الى المدارس الحالية ليصل عدد المدارس الثانوية الصناعية التى تم تحويلها إلى هذا النظام إلى (10) مدارس.



وأشار إلى أن محافظ المنوفية يولى إهتماما كبيرا بملف التعليم بالمحافظة كما أنه يتابع بنفسه مدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام الدراسى الجديد .