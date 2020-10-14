محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن والأحياء.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 878 لسنة 2020، والخاص بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز والأحياء للعمل بمنصب نواب لرؤساء المدن والمراكز والاحياء، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت محافظة القليوبية، أن هذه القرارات تأتى فى إطار الحرص على تحقيق طفرة فى كافة الأعمال والخدمات التى تقدمها الوحدات المحلية، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة بقيادات الصف الثانى بالوحدات المحلية، ونقل بعض القيادات إلى مواقع أخرى.

وتضمن القرار فى مادته الأولى بندب ويعدل ندب كل من الأتية أسماؤهم بعد بالعمل نائبا ًلرئيس الوحدة المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك على النحو التالى:

- يكلف محمد السيد أحمد غنيم، ومصلحى جمال مصلحى هدية للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.

- يكلف حمادة السيد عفيفى، وياسر إبراهيم عبد الحميد للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

- يكلف مصطفى محمد محمد حسانين، وسمير محمد عمر للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.

- تكلف سلوى أبو العينين محمد أبو العينين للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

- يكلف محمد عبد الغنى فوزى، والسيد عبد العظيم أبو المجد للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

- يكلف إيهاب مهدى رمضان، ومجدى صلاح محمد البكرى للقيام بعمل نائبى رئس حى غرب شبرا الخيمة.

- يكلف محمد على عبد المقصود، ومختار عبد الرحمن شداد للقيام بعمل نائبى رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

- يكلف حنفى محمد حنفى عبد الرازق، وهانى عبد السميع محمد على للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص.

- يكلف محمد إبراهيم محمد علام، والسيد مصطفى الأكشر للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية

- يكلف ناصر سيد عبد اللطيف، وعلاء حسنى محمد شرف للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

- يكلف طلال الحسينى دياب على، وعبد المنعم محمد عطيه العزب للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.