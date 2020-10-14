محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 879 لسنة 2020، والخاص بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء للعمل بمنصب رؤساء القرى، وذلك بعد الإطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية..

وأوضح المحافظ، أن القرار جاء فى إطار الحرص على تحقيق طفرة فى كافة الأعمال والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة بقيادات الصف الثانى بالوحدات المحلية، ونقل بعض القيادات إلى مواقع أخرى.

وتضمن القرار في مادته الأولى يندب الأتى أسماؤهم للعمل رئيسا للوحدة المحلية القروية وذلك على النحو التالى:

- يكلف أحمد صلاح أحمد إبراهيم للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر تصفا، ويكلف رضا عطيه محمد سليمان للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية بقرية أسنيت.

- يكلف عماد إسماعيل عيد إسماعيل للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية سندنهور.

- يكلف محمد حسن أحمد محمد للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية بطا.

- يكلف أحمد محمود مصلحى عزام للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية شبلنجة.

- يكلف حمدى السيد محمود الأشرم للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية مرصفا.

- يكلف محمود أحمد محمود أحمد للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا.

- يكلف أحمد سيد سالم جمعة للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية طنان.

- تكلف الشيماء حسن حسنى للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية بلقس.

- تكلف ياسمين عبد الرحمن حسن للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنايل.

- تكلف نجلاء أحمد محمود للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة الكرام.

- تكلف نهى حمدى عبد المنعم الجمل للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الأحراز.

- يكلف أحمد محمد عبد الفتاح عواد للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الجعافرة.

- تكلف صبرة إبراهيم سالم الأعصر للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية نوى.