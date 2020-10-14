اليوم السابع
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محافظ القاهرة يؤكد على إنجازات مصر بقيادة رئيس الجمهورية.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:23 م
محافظ القاهرة يؤكد على إنجازات مصر بقيادة رئيس الجمهورية.. صور ندوة محافظة القاهرة التثقيفية
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان "أكتوبر 73 ..بقاء شعب ونماء أمة"، تحت رعاية وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور كل من اللواء أركان حرب ناجي شهود، واللواء أركان حرب محمود خلف المحللين الاستراتيجيين، والكاتب الصحفى عبده مباشر أقدم مراسل عسكرى لحرب أكتوبر، وعدد من قادة القوات المسلحة وطلبة المدارس وشباب الجامعات، وأسر الشهداء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة فى إطار الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.
 
وقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال كلمته التهنئة والتحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.
 
وأكد المحافظ أن ما قاله رئيس الجمهورية بأن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات أو المزايدات، وأن مقدرات الشعوب لا تترك للأوهام  وحرب أكتوبر كانت اختبار حقيقي على قدرة الشعب المصرى على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن ما حققته مصر من انجازات خلال الفترة الماضية بقيادة رئيس الجمهورية يشهد به العالم من إصلاح اقتصادي والتركيز على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة المستدامة باعتبارها الطريق نحو المستقبل وعلى رأسها الصحة والتعليم والتعامل مع العشوائيات ورفع مستوى البنية التحتية وتشييد المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
وأكد المحافظ أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن معرباً عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومى المصرى مشيراً إلى أن الشعب المصرى العظيم سيظل فى ترابط الى يوم الدين وعزة وكرامة ، كما أنه ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة فى التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها. 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن انتصار الأمس فى أكتوبر وتحقيق السلام قادنا إلى تنمية اليوم التى تهدف إلى بناء مصر الحديثة.
 
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ندوة محافظة القاهرة التثقيفية 

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ندوة محافظة القاهرة التثقيفية 

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ندوة محافظة القاهرة التثقيفية 

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ندوة محافظة القاهرة التثقيفية 

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ندوة محافظة القاهرة التثقيفية 

 


حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

محافظة القاهرة

القاهرة

القوات المسلحة

إنجازات الرئيس

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