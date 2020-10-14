اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحى بالزقازيق.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:11 م
محافظ الشرقية يتفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحى بالزقازيق.. صور محاظ الشرقية يتفقد أعمال الممشى السياحى بالزقازيق
الشرقية - فريق المحافظات

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدنية الزقازيق، والتي تبدأ من أمام كلية الآداب - جامعة الزقازيق، استعدادًا لافتتاحه رسميًا، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستخدامه فى قضاء أوقات سعيدة، ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الزقازيق، مشددًا على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء من الممشى، والذى يمثل متنفسًا مهمًا للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن أعمال المرحلة الثانية للممشى شملت الانتهاء من إقامة السور الحديدى للحائط الساند وغرس الزهور فى الأحواض والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون فى الجلوس وقضاء أوقاتهم، كما تم الانتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية وبلاط الإنترلوك، ودهان السور الخرسانى والبلدورات، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بالممشى السياحى بمدينة الزقازيق والتى تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدينة الزقازيق تأتى تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة وخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل مدينه الزقازيق.

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، موجها الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا.. 

رافق المحافظ فى جولته اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات .

 

 

الممشى 14 اكتوبر 1
 

 

الممشى 14 اكتوبر 5
 

 

الممشى 14 اكتوبر 6
 

 


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