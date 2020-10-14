- خطة طموحة لتطوير مدينة جمصة بتكلفة مليار جنيه.

- تغلبنا على 70% من مشكلة القمامة .. والمنصورة ستعود عروسا للنيل.

-إنشاء شبكة من الطرق والكباري بتكلفة تقترب من ثلاثة مليار ات جنيه.

-استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي..ولجنة بكل مدرسة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.

- استلام 84 مدرسة جديدة تضم 1453 فصلا دراسيا بتكلفة 697 مليون جنيه.

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن المحافظة كاملة ستكون خالية من العشوائيات خلال عام؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا انه منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس والتي ركزت على عدد من القضايا المهمة على رأسها أهمية بناء الانسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من الاصول غير المستغلة وتعظيم الايرادات الحكومية ، وتحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري ، وتوفير المناخ الملائم للموظفين لتقديم خدمات حكومية متميزة فضلا عن العديد من الملفات المهمة.



وقال محافظ الدقهلية ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي أن تكون كل المحافظات خالية من العشوائيات، وقعنا مع مدير صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق ، بروتوكولا بـ 269 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية سواء في المنصورة أو بلقاس كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية ستكون في السنبلاوين بقيمة 140 مليون جنيه"، مشيرا الى أن المنصورة وبلقاس ستكونان خاليتين من العشوائيات خلال 6 شهور.



وأضاف انه يتم حاليا تطوير 3 مناطق عشوائية بتكلفة تبلغ 359 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، وتضم منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه ، ومنطقة "سوق ستوته" بتكلفة 143 مليون جنيه ، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس بتكلفة 10 ملايين جنيه..

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتخفيض سعر المتر المربع مقابل التصالح في مخالفات البناء مرتين على التوالي ، مشيرا إلى أن المرة الأولي تم التخفيض بنسبة 20 % ، والمرة الثانية بنسبة 25 % وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض في المحافظة 45% ، منوها إلى أن هذه الخطوة تهدف للتيسير على المواطنين وأدت إلى زيادة نسبة المتقدمين بطلبات التصالح .

وقال "مختار" إنه تم تحصيل رسوم جدية تصالح أكثر من 750 مليون جنيه ، مضيفا "أن المحافظة تقترب من تحصيل مليار جنيه جدية رسوم وهذا الرقم يمثل فقط 25 % من القيمة الإجمالية ".

وأكد انه تم ازاله التعديات على بحيرة المنزلة في نطاق مدينة المطرية حيث تم استرداد مساحة قدرها 45 فدانا لتعود الى احضان البحيرة كما يجري حاليا اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على جزيرة العزبي بعد تدبير المورد المالي لتعويض المواطنين.

وبشأن ملف الاستثمارات في المحافظة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ، قال محافظ الدقهلية انه تم العمل على مضاعفة الخطة الاستثمارية من 240 مليون جنيه الى 450 مليون جنيه، لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة لهم في قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والأمن والدفاع المدني والمرور ، مضيفا :" لدينا مساحة 108 أفدنة لإستكمال المنطقة الرابعة في المنطقة الصناعية بجمصة طرحناها للمستثمرين والشباب من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووزارة الاستثمار وتم تقسيمها إلى أكثر من 300 قطعة لـ 300 مستثمر يمكنهم تنفيذ مصانع في المنطقة الصناعية .

وأوضح ، أنه لأول مرة يتم تسليم قطع الأراضي بالمرافق الخاصة بها من كهرباء ومياه وصرف صحي إلى جانب الغاز الطبيعي لأن المرحلة السابقة لم يكن يوجد بها غاز طبيعي وأنه من الضروري أن تكون المنطقة الصناعية مزودة بالغاز .

وأضاف " لدينا على التوازي المنطقة الاستثمارية في ميت غمر وبذلك نكون ربطنا المحافظة من الشمال في جمصة بالمنطقة الصناعية، مبينا أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر تضم مجموعة من الهناجر تم تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجاهزة للطرح من خلال وزارة الاستثمار وبذلك يكون لدينا منطقة صناعية في الشمال ومنطقة استثمارية في الجنوب ".

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة الصناعية في جمصة يصل إلى 250 مليون جنيه في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم قريبا افتتاح المنطقة الاستثمارية في ميت غمر والمنطقة الصناعية الرابعة في جمصة.

وقال محافظ الدقهلية.. "لدينا باع كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة ولدينا أيضا "مشروعك " من خلال وزارة التنمية المحلية الذى يقدم قروضا ميسرة بقيمة 30 ألف جنيه لكل شاب ، ومن الممكن أن يحصل عليها الشاب مرتين، إلى جانب امكانية أن يحصل عليها مجموعة من الشباب بشرط أن يقدموا دراسة جدوى بشأن المشروع وحصلنا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عدد المشروعات والقروض"، منوها إلى أن وزير التنمية المحلية أرسل لهم خطاب شكر في هذا الشأن ".

وأوضح أن المنطقة الصناعية بجمصة تقع على مساحة 727 فدانا ، وتضم 463 مصنعا بها 5000 عامل تقريباً ، وتوجد القطع الشاغرة إمتداد المرحلتين الثانية والرابعة ، مشيرا الى انه تم الإعلان عند طرح (197) قطعة بمسطح 307 ألاف متر مربع للمستثمرين طبقاً لقانون الإستثمار ، وتم التقدم على (42) قطعة جاري البت بشأنها بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومتبقي (155) قطعة يتم طرحها مرة أخرى خلال الفترة من 2020/10/ اكتوبر وحتى 10 ديسمبر المقبل .

ولفت إلى ان المنطقة الصناعية بالعصافرة (المرحلة الأولى) تقع بقرية العصافرة مركز المطرية على مساحة 30 فدانا ، وعدد المصانع بها ١٠٢ مصنعا تضم 1100 عامل تقريباً ، والقطع الشاغرة بالمرحلة الثانية تبلغ 30 فدانا .



وقال المحافظ إن هناك المناطق الصناعية المقترحة بمحافظة الدقهلية وهي المنطقة الصناعية بتل المقدام وتقع بمركز ومدينة ميت غمر على مساحة 23 فدانا ، الى جانب مجمع صناعات صغيرة ومتوسطة بالسنبلاوين على مساحة 36 فدانا . مضيفا انه تم انشاء مبنى مركز تدريب المحافظة بتكلفة 56 مليون جنيه وتم طرح المبنى بالكامل كفرصة استثمارية لتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة.



وأوضح أنه تم انشاء متحف لرموز واعلام ومشاهير الدقهلية بديوان عام المحافظة بتكلفه 750 ألف جنيه وانشاء محلات تجارية بسور حديقة شجرة الدر بالمنصورة بعدد 104 محلات بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه / ايجار شهري متوقع 600 ألف جنيه وسعر البيع المتوقع 156 مليون جنيه.



وحول خطة تطوير مصيف" جمصة" لجذب السياحة الداخلية ، قال محافظة الدقهلية : "هناك خطة طموحة لتطوير مدينة جمصة وبدأنا بتطوير الشواطئ بالتعاون مع الجهات المانحة ونقوم بعمل ممشى بطول 4 كيلو مترات امتدادا لممشى مدينة المنصورة ، كما أن هناك مشروعا اقترحناه على وزير الاسكان بأن يتم ربط ممشى مدينة المنصورة بمدينة جمصة وهذا سيقوم بعملية إحياء كبيرة للمدينة لأن هذا المصيف تاريخي وهو مصيف الفئة المتوسطة في مصر" ، مؤكدا أن هناك خطة ستستغرق بعض الوقت لتطوير المدينة بأكملها حتى تصبح مثل مدينة رأس البر تصل تكلفتها لمليار جنيه.



وعن أهم الصناعات التي تتميز بها المحافظة ، قال مختار،" إننا لدينا صناعة الألومنيوم وهي من الصناعات المشهور بها مركز ميت غمر ونقوم بعمل تعاون مع القطاع المدني ومع المنطقة الاستثمارية في ميت غمر لكي تعمل المصانع تحت مظلة الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، كما أن المحافظة مشهورة بالصناعات المغذية للزراعة ولدينا أكثر من 28 ألف صوبة على مستوى المحافظة وحصلنا على مراكز متقدمة في هذا الإطار ، علاوة على أنها مشهورة بإنتاج الفواكه، وهناك بعض الصناعات الأخرى مثل صناعة المقاطير في مركز السنبلاوين وهذه صناعة لها علاقة بالسيارات والقطارات ".



وردا على سؤال حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والاحتياطات خاصة في ظل فيروس كورونا، قال محافظ الدقهلية" إنه تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة قامت بزيارة كل المدارس وسردت ملاحظاتها المتعلقة بتطهير وصيانة المدارس، وقمنا بعمل اجتماع مع مدير الأبنية التعليمية المهندس محمد سلامة ، ووكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ على عبدالرؤوف، وتم مناقشة كل المشاكل ".



وأكد أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد بمدارس المحافظة ، والذى من المقرر أن يبدأ يوم 17 اكتوبر الجاري في 3576 مدرسة فى جميع المراحل التعليمية موزعة على المراكز والمدن والاحياء والقرى والعزب بنطاق المحافظة.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانه الشاملة لـ 26 مدرسة بتكلفة اجمالية 45 مليون جنيه ويتم حاليا الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 20 مدرسة اخرى بتكلفة 25 مليون جنيه، كما تم استلام 84 مدرسة جديدة تضم 1453 فصلا دراسيا بتكلفة 697 مليون جنيه، وجارى انشاء 34 مدرسة بتكلفه 300 مليون جنيه تضم 516 فصلأ.



وقال المحافظ انه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بضرورة المتابعه الجادة لانهاء كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة بمدارس المحافظة.

واوضح أنه تم تشكيل لجنة بكل مدرسة وادارة تعليمية تتابع تنفيذ وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل واثناء وبعد اليوم الدراسى ،وتشكيل فرق اشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة واثناء اليوم الدراسى واثناء الخروج في نهاية اليوم الدراسى الى جانب تجهيز الاماكن المخصصة لتناول الطعام بالمدارس وذلك وفقا للكثافه المدرسية لمنع التزاحم فى مكان واحد .



وأضاف انه تم تجهيز الفصول بحيث تكون المسافة بين المقعد والآخر بمسافة متر إلى مترين حسب مساحة الفصل وكثافة الطلاب وتم تزويد المدارس بمقاعد موزعة على المرحلة الابتدائية باجمالى 4110 مقاعد ، والمرحلة الاعدادية 2963 مقعدا ، والمرحلة الثانوية 6588 مقعدا مع التأكيد على ضرورة مواصلة التطهير والتعقيم لجميع المدارس وبشكل منتظم وبصفه دورية .



ولفت إلى أنه سيتم تكثيف التوعية للتلاميذ والطلاب من خلال الوسائل التربوية والتعليمية ببوسترات ولافتات التوعية بتطبيق قواعد النظافة الشخصية والتباعد ونشرها بكافه الوسائل داخل المدارس وذلك لتوعية جميع الطلاب ، الى جانب مشاركة مجالس الأمناء بالمدارس فى اعمال التطهير والتعقيم الدورى المنتظم للمدارس حرصا على صحة وحياة ابنائنا الطلاب .



وبشأن قضية النظافة في المحافظة، قال مختار: "إننا نأخذ هذا الملف على عاتقنا، وبذلنا جهدا كبيرا فيه، حيث تم نقل مقلب سندوب التاريخي بمدينة المنصورة الى المدفن الصحي بقلابشو بتكلفة تقارب الـ 100 مليون جنيه (مليون طن من المخلفات) ، الى جانب انشاء مصنع لتدوير المخلفات (المانى / هولندي) بسندوب بتكلفة 150 مليون جنيه من خطة وزارة التنمية المحلية وجاهز لوضع حجر الاساس ، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة سيتم إنشاء مصنعين آخرين.



ودعا السكان إلى التضافر وتغيير السلوك وإلقاء القمامة في الصندوق، مبينا أنه تم الانتهاء من 60-70% من هذا الملف ، وسيتم الانتهاء من المتبقي خلال الفترة القادمة وستكون المنصورة عروسا للنيل كما قيل عنها".



وأكد انه تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي لتوريد 83 معدة لتحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه مع توفير 22.5 مليون جنيه نتيجة التعاقد قبل بداية العام المالي، وتم استلام 45 معده منهم (22 لودر زاحف / ولودر مفصلي / 22 سيارة 5 طن قلاب) فضلا عن رفع كفاءة 514 معدة نظافة بقيمة 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتدعيم منظومة النظافة بـ 21 عربة مكنسية بقيمة بلغت 29 مليون جنيه وتدعيم منظومة النظافة بعدد 6000 صندوق قمامة بأحجام متنوعة بمشاركة المجتمع المدني.



وحول تطوير شبكة الطرق والكباري بالمحافظة، قال الدكتور مختار إنه تم اعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفة 250 مليون جنيه وازالة بعض المعوقات ، علاوة على انشاء كوبرى علوى وآخر سطحى و 8 طرق باطوال 48.4 كيلو متر ويجري انشاء كوبرى علوى و27 طريقأ في نطاق المحافظة بأطوال 260 كيلو مترا.



وأضاف أنه يجرى انشاء 16 طريقا باطوال 75 كيلو مترا ممولة من التنمية المحلية تحت اشراف هيئة الطرق ، لافتا إلى ان اجمالى تكلفة تلك المشروعات تبلغ مليارين و849 مليون جنيه .



وحول الاهتمام بالشباب، قال محافظ الدقهلية: "ثقة القيادة السياسية في تعييني شخصيا لأني أميل للشباب، علاوة على ثقة القيادة السياسية -أيضا- في تعيين نائب المحافظ هيثم الشيخ الذى يمثل الشباب، كما لدينا 50 % من قيادات الشباب تعمل على مستوى المحافظة وتقوم بعمل جاد"، مشيرا إلى أن رؤية الرئيس السيسي في النشاط والحيوية والسرعة في الشباب تتحقق بالمحافظة.



وبخصوص مراكز الشباب في المحافظة، أوضح مختار أنه تم إنشاء أربعة ملاعب كرة قدم خماسية في الفترة السابقة، علاوة على الاهتمام بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مضيفا "أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تطوير كبير، في كل مايتعلق بالخدمات المقدمة للشباب" .

