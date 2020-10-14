محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير وتجميل شارع عبدالسلام الشاذلى بدمنهور..صور

البحيرة - ناصر جودة

قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بجولة لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي أحد أهم شوارع مدينة دمنهور، والمقرر تطويره ورفع كفاءته وفقا لأحدث النماذج العالمية بطول 2.5 كم فى كل اتجاه وبتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفق أحدث النظم العالمية.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات انتظار للأتوبيسات والسيارات على أعلى مستوى ووفق أحدث النماذج العالمية والوضع الحالي للشارع.

جدير بالذكر، أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات وتحول رقمي خلال الفترة الماضية .

ووجه المحافظ بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والانتهاء من كافة الاعمال خلال شهر ونصف وقبل موسم الشتاء والامطار وكذا الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة .