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محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الأرضى بشارع 45 .. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:41 م
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الأرضى بشارع 45 .. صور جانب من الجولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الفور لموقع الهبوط الأرضي بشارع 45 أمام شارع 14، بنطاق حي المنتزة أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر، موجها تعليماته لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها من الجهات بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى .

وأستدعى محافظ الإسكندرية فور وقوع الحادث مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب .

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