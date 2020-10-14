محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الهبوط الأرضي الذي حدث في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المحافظة، بعمق 5 متر ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف "الشريف"، خلال تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء ، تم الآن فرض كردون حول الهبوط الأرضي بشارع 45 بالعصافرة، جميع الأجهزة الآن متواجدة في موقع الحدث للوقوف على أسباب الانهيار الأرضي.

وأرجح المحافظ، أن سبب الهبوط الأرضي هو حدوث كسر في ماسورة صرف الصحي أو مياه الشرب، وفور معرفة السبب والتعامل معه سيتم التعامل وعودة حركة المرور بالطريق مرة أخرى.