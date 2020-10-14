اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:11 م
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خلال جولته التفقدية..

محافظ أسوان: 67% معدلات التنفيذ بمشروعات تطوير الواجهة السياحية.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:18 م
محافظ أسوان: 67% معدلات التنفيذ بمشروعات تطوير الواجهة السياحية.. صور محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية لتطوير وتجميل الواجهة السياحية بمدينة أسوان وتشمل: "السوق السياحى القديم وميدان المحطة وحديقة درة النيل"، وصلت إلى نحو 67 %، مؤكداً أنه من المخطط إنهاء هذا المشروع الضخم مع مطلع العام المقبل.

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية (1)
محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية

ووجه محافظ أسوان، خلال جولة تفقدية للمشروعات الجارية، اليوم، الأربعاء، إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى والذى يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية.

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية (2)
محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية 

وشدد على ضرورة رفع مخلفات وتراكمات الرتش من أعمال التطوير الجارية أولاً بأول وذلك للحفاظ على سلامة المارة من المواطنين ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ إجراءات السلامة المهنية للعاملين بمشروع التطوير والتجميل والذى سيمتد لرصف وتطوير الشوارع الداخلية ضمن خطة الرصف الإضافية بإعتمادات 151,1 مليون جنيه.

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية (3)
محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية

وأشار اللواء عطية، إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المحلات والبازارات والكافتريات بما لا يتعارض مع التصميمات الخاصة بمشروع التطوير ، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون المبانى والواجهات متناسقة مع هذه التصميمات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء بالسوق السياحى القديم أو ميدان المحطة.

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية (4)
محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية 

وأثناء الجولة التفقدية والتى شملت منطقة الطابية أمر محافظ أسوان بإعداد مخطط لتطوير المنطقة وإنشاء جراج للسيارات بمداخل ومخارج لتحقيق السيولة المرورية ومنع وقوف المركبات كصف ثانى بطول شارعى الحدادين وشرق البندر، مكلفاً رئيس مركز ومدينة أسوان بحصر كافة المحلات التجارية التى تقع ضمن السويقات المنتشرة داخل المناطق السكنية بإجمالى 13 سويقة على مستوى المدينة والتى لم يتم شغلها أو إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 لإعادة طرحها من جديد على مستأجرين جادين ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء السوق الحضارى المواجه لصالة القوات المسلحة المغطاة بمنطقة الجيش بالأحمدية وذلك على مساحة 1660 م2 ، وأيضاً سوق آخر بنفس المنطقة من أجل تفريغ السوق السياحى والأسواق الفرعية له من الباعة الجائلين .

 

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية (5)
محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير واجهة المدينة السياحية

يشار إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قام بجولة تفقدية، اليوم، الأربعاء، شملت الأعمال الجارية بأسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة والسوق التجارى بالطابية وشارع الحدادين ، بجانب ميدان المحطة وحديقة درة النيل، بالإضافة إلى السوق السياحى، فيما أستمع المحافظ للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين حيث أمر بدراستها والعمل على تلبيتها في إطار روح القانون لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، فى إطار متابعته الميدانية للمشروعات الجارية لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وحديقة درة النيل.

 


تطوير واجهة اسوان السياحية

السوق السياحى

ميدان المحطة

حديقة درة النيل

اسوان

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