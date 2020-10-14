محافظة المنيا تخفض للمرة الثالثة قيمة التصالح فى مخالفات البناء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا ، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة للمرة الثالثة على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة .
وفى ذات السياق استقبل محافظ المنيا، عدد من المواطنين من مستحقي عمارات مدينة العمال والتي كانت ضمن المناطق العشوائية غير الأمنة وتم تطويرها مؤخراً بصورة حضارية، وذلك للاستماع لشكواهم وإيجاد حلول فورية لها.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام علي وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.
وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكاوى المواطنين والتي تضم مشكلة توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم وإمكانية تقسيطها نظراً لتعثرهم مادياً، وعلي الفور، تواصل، محافظ المنيا، مع مسئولي شركتي المياه والكهرباء، وتم حل المشكلة بتوجيهات المحافظ لتوصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء بالتقسيط البسيط نظراً لظروفهم الاجتماعية، مع اعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة علي عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقي بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الاسر.
ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم طلبة بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية .
كما وجه المحافظ مسئولي وحدة العشوائيات بفحص ودراسة عدد من الحالات لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أنه لن يقبل بوجود أي مخالفة أو تلاعب في حق أي مواطن، ومُطمئنًا إياهم خلال اللقاء بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لمشكلاتهم، لوضع الحلول التي ترضي المواطن بما لا يخالف القانون، مشدداً علي مسئولي وحدة العشوائيات ومدير خدمة المواطنين بسرعة المتابعة لتنفيذ التوجيهات المشار إليها ، وأكد المحافظ علي ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الاساسية منها والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.
وأعرب المواطنون، عن شكرهم للمحافظ لما لمسوه من ترحيب وتفهم خلال الاستماع لشكواهم، وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين.
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