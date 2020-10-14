مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 أستاذ مساعد جديد بعدد من الكليات

أسيوط فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط ، فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، على تعيين 17 أستاذاً مساعداً جديداً بعدد من كليات الجامعة ، حيث نصت القرارات فى كلية الطب على تعيين 7 من الأساتذة المساعدين وهم الدكتورة دينا أحمد محمد محارب، الدكتورة ناهد احمد عبد المنعم العسيلى ، الدكتورمحمد فوزى عبد الغنى يس الدكتور محمود فوزى فرغلى حسن الدكتوراحمد متولى عزوز متولى ,الدكتور محمد كمال عبد الناصر حسن ,الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن .

كما تضمنت القرارات تعيين4 أساتذة مساعدين فى كلية العلوم و هم الدكتورة سمر مصطفى عبد النعيم عبد الرحيم والدكتور محمود عبد العظيم بكر عربى والدكتور محمد عمر ناجى عبد السند والدكتور ايمن شحاتة محمد احمد.

وأيضاً تعيين2 من الأساتذة المساعدين فى كلية الطب البيطرى وهم الدكتور عرفات عبد اللاه عبد الرحمن خلف الله والدكتور اسامة طه محمد فريد وبكلية التمريض الدكتورة عطيات على عبد الحكيم والدكتورة سلوى ماهر احمد زهران.

كما شملت القرارات تعين الدكتور عبد الرحمن على عبد الرحمن احمد بكلية الخدمة الاجتماعية ,وبكلية الصيدلة تم تعين الدكتورة عزة هشام منصور راجح .