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متي يتعافي كريستيانو رونالدو من كورونا .. باحثة إيطالية تجيب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:43 م
متي يتعافي كريستيانو رونالدو من كورونا .. باحثة إيطالية تجيب كريستيانو رونالدو
كتبت فاطمة شوقى

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تحدثت ماريا ريتا جيسموندو مديرة مختبر الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات عن حالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وقالت لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إن "تعافي رونالدو من الفيروس قد يحدث في وقتٍ أقل من المتوقع".

وأصيب نجم فريق يوفنتوس بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي وأشارت التقارير الأولية أنه سوف يغيب لأسبوعين إذا تمكن من التخلص من الفيروس.

وقالت ماريا ريتا : "بالنسبة لجسم كريستيانو رونالدو عمره، ربما يحتاج إلى عشرة أيام من الراحة حتى يتعافى ويعود بصحة جيدة"، واضافت "بالنسبة للحالة الجسدية والعمر فإن رونالدو يقع ضمن دائرة الحالات التي لا تظهر عليهم أعراض كوفيد - 19 بنسبة 95%".

وغادر كريستيانو رونالدو البرتغال على متن إسعاف جوية خاصة لمواصلة عزله الذاتي في منزله في تورينو بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في مواجهة فرنسا بمباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليلة الأحد الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبى.
 
ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن رونالدو غادر مطار تايرز في كاسكايس بالقرب من لشبونة حوالي الساعة 3.45 مساءً من مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة إسعاف خاصة، ونُقل إلى مهبط الطائرة من قاعدة معسكر التدريب البرتغالي في أويراس القريبة بواسطة سيارة إسعاف.
 
يسافر كريستيانو رونالدو على متن طائرة Bombardier Learjet 45XR LX-ONE وهي مجهزة خصيصًا للطيران به بعد اختباره الإيجابي لفيروس كورونا.
 
وكان رونالدو قد طلب في وقت سابق من اليوم أنه يريد العودة إلى إيطاليا، ولم يكن هناك أي تعليق رسمي من الاتحاد البرتغالي حتى الآن على رحيل الدون.
 
يغيب النجم كريستيانو رونالدو عن مباراة الليلة في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

 


كريستيانو رونالدو

البرتغال

الاصابة بكورونا

فيروس كورونا

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