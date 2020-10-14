اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

متحف الحضارة يستضيف احتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:59 م
متحف الحضارة يستضيف احتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكرى انتصارات أكتوبر متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مساء اليوم الأربعاء، المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط احتفالية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ان الاحتفالية ستقام فى الساحة المفتوحة للمتحف أمام بحيرة عين الحياة، وستشمل الاحتفالية برنامجا فنيا يبدأ بمقطوعة شعرية من مركز شباب حلوان الجديدة، وعرض بالية إيقاعى بعنوان أكتوبر السلام لأبناء نادى الشمس الرياضي، وأوبريت بكرة أحلى لطلائع مركز شباب التبين والثورة الحضري، وبرنامج غنائى لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

 

وأكد د. غنيم أن إقامة هذه الفاعلية بالمتحف هى تأكيدا لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية لتشجيع المواهب الفنية ورفع الوعى الأثرى والثقافى للشباب بحضارتهم العريقة.


متحف الحضارة

وزارة الشباب والرياضة

انتصارات اكتوبر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة يعلن تخطى تكلفة تطوير متحف الحضارة 600 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:05 م

وزير السياحة والآثار: فتح القاعة الرئيسية بمتحف الحضارة خلال أسابيع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:51 م

وزير الإسكان: مشروع بحيرة عين الصيرة يغير وجه المنطقة ويتكامل مع متحف الحضارة

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:26 م

السائح يصل لمتحف الحضارات فى فلوكة.. تعرف على تفاصيل تطوير عين الصيرة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 01:00 ص

مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يغير ملامح مصر القديمة.. من تلال القمامة والمخلفات إلى حدائق خضراء.. إنشاء كافيهات ومطاعم بمحيط متحف الحضارات ..منطقة الفسطاط تتحول لأفضل المقاصد السياحية بالعاصمة.. صور

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 05:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة