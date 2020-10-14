متحف الحضارة يستضيف احتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتبت آمال رسلان

يستقبل مساء اليوم الأربعاء، المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط احتفالية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ان الاحتفالية ستقام فى الساحة المفتوحة للمتحف أمام بحيرة عين الحياة، وستشمل الاحتفالية برنامجا فنيا يبدأ بمقطوعة شعرية من مركز شباب حلوان الجديدة، وعرض بالية إيقاعى بعنوان أكتوبر السلام لأبناء نادى الشمس الرياضي، وأوبريت بكرة أحلى لطلائع مركز شباب التبين والثورة الحضري، وبرنامج غنائى لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأكد د. غنيم أن إقامة هذه الفاعلية بالمتحف هى تأكيدا لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية لتشجيع المواهب الفنية ورفع الوعى الأثرى والثقافى للشباب بحضارتهم العريقة.