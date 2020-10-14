متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل توصيات الرئيس بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن

ماجد تمراز

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس يتابع كافة المشروعات التى تتم فى قطاع الكهرباء، وما شهده التطوير فى القطاع، هو ترجمة لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى به، مشيرا إلى أن هناك توصيات من الرئيس بتحسين جودة خدمات الكهرباء التى تقدم للمواطنين ودقة استخدام الآليات التى تطمئن المواطن والمستهلك فى الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور: "هناك تطوير فى شبكات نقل الكهرباء وعدادات الشحن المسبق، بالإضافة إلى التخطيط للمشروعات التى تربط بين مصر ودول أخرى مثل السعودية والأردن وليبيا وقبر واليونان، ومشروعات الربط بين مصر ودول أخرى فى مجال الكهرباء".