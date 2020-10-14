اليوم السابع
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مبعوث أممى يعبر عن أمله فى التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام بالسودان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:44 م
مبعوث أممى يعبر عن أمله فى التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام بالسودان توقيع اتفاق السلام فى جوبا
أ ش أ

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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي،  بارفي أونانقا، أن اتفاق السلام في السودان، الذي تم توقيعه بجوبا في الثالث من أكتوبر، يعتبر خطوة مهمة في مسيرة تحقيق السلام الشامل بالسودان، معربا عن أمل الأمم المتحدة في التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق جوبا ومواجهة تحديات تنفيذه.
 
والتقى الدكتور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام بالسودان، اليوم ،الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، حيث تطرق اللقاء لمتطلبات تنفيذ اتفاقية السلام. 
 
وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، أن زيارته للسودان تأتي تأكيدا لدعم الأمم المتحدة القوي لحكومة وشعب السودان من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في الحرية والسلام والعدالة.
 
وأشار أونانقا، إلى أن عملية السلام عملية مهمة تساهم في تحقيق التنمية والاستقرار في السودان، داعيا المجتمع الدولي والشركاء إلى مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وأن تعمل الحكومة والشعب معاََ من أجل تنفيذ هذا الإتفاق.
 
من جانبه، قال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان، إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو إبراز حسن النوايا من الأمم المتحدة تجاه إتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا ودعم تنفيدها، لافتا إلى أن المبعوث أبدى استعداد الأمم المتحدة لدعم قضايا السلام في السودان.
 
وأضاف أنه أطلع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقي على متطلبات تنفيذ اتفاقية السلام و القضايا التي تواجه السودان حاليا.
 
وأوضح الدبيلو، أن المبعوث الأممي أبدى تفهمه الكامل للقضايا التي أثيرت خلال اللقاء، مؤكدا قناعة كل أطراف السلام بعدم جدوى الحرب وأن السلام هو الخيار الأمثل لمعالجة كافة القضايا.

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