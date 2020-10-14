اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:35 م
خالد صلاح
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بعد النجاح الضخم لمفهوم iVilla...

"ماونتن فيو" تطرح"The Millennial " ...وحدات مبتكرة استجابة للعادات الجديدة والأنشطة التي استحدثناها خلال الفترة الماضية في أماكن المعيشة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:09 م
"ماونتن فيو" تطرح"The Millennial " ...وحدات مبتكرة استجابة للعادات الجديدة والأنشطة التي استحدثناها خلال الفترة الماضية في أماكن المعيشة ماونتن فيو

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تعد "ماونتن فيو" من رواد الابتكار في المنتج العقاري المصري، بتاريخ حافل بمشروعات نجحت في تجسيد الابتكار واستشراف المستقبل، ما جعل هذه المشروعات وجهة أولى للباحثين عن التميز بل وهؤلاء الراغبين في أسلوب معيشي دائم التجدد ووحدات سكنية وتصميمات لا يعفي عليها الزمن. 
 
في عام 2010، قدمت "ماونتن فيو" مفهومها الرائد iVilla الذي أحدث ثورة في مجال العقارات بتقديم تصميم ذكي وعصري فريد لا يشبه غيره من المنتجات العقارية بل ولا يشبه ما قدمته ماونتن فيو من قبل لتتفوق على نفسها وتعزز من صدارتها. وقد عكس هذا المفهوم الجديد لـ "ماونتن فيو" قدرة الشركة على استخدام عناصر الابتكار في مشروعاتها العقارية بما يحقق تطوير السوق العقارية. 
 
والآن، تشهد السوق العقارية تغيرا جذريا من ناحية مفهوم السكن وتصميم الوحدات التي أصبح من اللازم أن تراعي احتياجات السكان الجديدة الذين يرتبطون من خلالها بأماكن معيشتهم بشكل أكبر مما سبق خاصة بعد تجربة العمل من المنازل إلى جانب ممارسة الرياضة والطهي وغيرهم من العادات الجديدة التي استبدلت غيرها من الأنشطة التي تطلبت الخروج من المنزل. لذلك عملت "ماونتن فيو" على استثمار مزيد من أدواتها للابتكار للمساهمة في خلق مساحات سكنية جديدة تمزج بين الرغبة في البقاء في المنزل كعادة مكتسبة جديدة والتواجد بالخارج أو البقاء على اتصال بالعالم والمحيط الخارجي وذلك بتقديم منتجات عقارية جديدة وخاصة تلك التي تستهدف جيل الألفية. 
 
وفقا لهذه الرؤية، أطلقت "ماونتن فيو" The Millennial ، ليقدم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 120 متر وحتى 165 متر مربع، تم تصميمها لإتاحة أكبر قدر من الاستخدام الذكي والمتعدد للمساحات والفراغات بحيث تتيح أكبر قدر من الأنشطة لتناسب العادات الجديدة التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية. 
 
الراحة والخصوصية أهم خاصيتين في الوحدات الجديدة في The Millennial حيث تم تصميمها بحيث تمنح ساكنيها مساحات أكثر عملية، تقوم على الاستخدام الأمثل خاصة مع الميل أكثر نحو البقاء في المنازل أكثر والقدرة على استخدام هذه المساحات للمعيشة والعمل وغيرها من الأنشطة المختلفة، لذلك ابتكرت "ماونتن فيو" مساحتها المفتوحة المبتكرة Smart Deck/التراس التي تصل مساحتها إلى 20 متر لتستوعب أنشطة خارجية مثل تجمعات الأصدقاء والعائلة والرياضة والعمل. كما تتكون الوحدات من 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من مليون وثمان مئة ألف جنية.  
 
كون  The Millennial جزءا من مشروعات MV Park ,"بماونتن فيو آي سيتي " الرائد في كلا من السادس من أكتوبر و التجمع الخامس ،فإن قاطنيه يستمتعون أيضا بالحديقة المركزية للمشروع، ومنطقة الكورنيش المميزة، والممشى وحديقة الأطعمة الصحية، ايمانا بنشر ثقافة نمط المعيشة الرياضي والصحي والتشجيع عليه، حيث يضم المشروع منطقة مخصصة للأنشطة الرياضية تضم مجموعة من الرياضات التي يفضلها هذا الجيل مثل اليوجا. ولان جيل الألفية هو بالطبع جيلا عمليا، فقد تم تصميم حديقة لمساحات العمل الخلاقة والمشتركة والتي تم دعمها بأحدث التكنولوجيا التي تساعد في البقاء على اتصال وتزويد جيل الألفية بأماكن مريحة للعمل مثل المنطقة الهادئة لعقد اجتماعات زووم ومنطقة العمل الجماعي والاجتماعات ومنطقة التعارف وتنمية علاقات العمل، وتشجيعا على الإبداع أيضا والتأمل أكثر في الطبيعة فقد تم تصميم المشروع ليضم عدد من البحيرات التي تتخلل الأبنية لتعزيز تكامل التجربة وتفردها عن أي مدينة أخرى. 
 
ويقترن الأمان بالتكنولوجيا في تجربة فريدة للمنزل المستقبلي الذي تشعر فيه بأنك سافرت عبر الزمن إلى المستقبل لتفتح بابه بطريقة رقمية وبدون مفتاح عن طرق كود سري، كما تتيح الوحدات خاصية هي الأولى من نوعها والتي تتعرف على أوجه مالكيها بدقة وتتفاعل معهم من أجل تجربة أكثر أمانا وخصوصية. ولان المشروع يتم إنشاؤه على غرار المدن العالمية والتصميمات صديقة البيئة، فإن طرق التخلص من المخلفات تتم بشكل ذكي أيضا.
 
الآن تبدأ الشركة بالفعل في تلقي الحجوزات لوحدات The Millennia   الذي من المتوقع له النفاذ في وقت قياسي كعادة شركة "ماونتن فيو" التي تتلقى اقبالا كبيرا على مبيعات مشروعاتها.
 
 
 
ماونتن فيو (2)
 
 
ماونتن فيو (3)
ماونتن فيو (4)

 


ماونتن فيو

The Millennial

السوق العقارية

سكن

وحدات سكنية

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