لحظة تجربة أسرع قطار فى العالم بسرعة 6.3 كم باليابان

كتب محمد شعلان

بدأت اليابان فى تجربة أسرع قطار فى العالم والذى تبلغ سرعته القصوى 6.3 كيلو متر، ونشر حساب "اليابان بالعربي" على "تويتر"، فيديو للحظة تجربة أسرع قطار فى العالم والذى وصلت سرعته القصوى إلى 603 كم فى الساعة ولا يزال قيد الاختبار بفعلِ مجال كهرومغناطيسى فائق القوة.

أسرع قطار في العالم والذي وصلت سرعته القصوى إلى 603 كم في الساعة ولا يزال قيد الاختبار بفعلِ مجال كهرومغناطيسي فائق القوة وستعمل القوة المغناطيسية على رفع عربات القطار ١٠ سم فوق القضبان بسبب المجال الناتج بين المغناطيس المركب في العربات والمغناطيس المركب في القضبان #اليابان pic.twitter.com/2UA6O6mcmS

وأوضحت السلطات اليابانية المسئولة عن تجربة القطار بأنه ستعمل القوة المغناطيسية على رفع عربات القطار ١٠ سم فوق القضبان بسبب المجال الناتج بين المغناطيس المركب في العربات والمغناطيس المركب في القضبان ليبدأ العمل في شبكة قطارات اليابان.



لحظة تجربة القطار اليابانى

وفي إطار التطوير المذهل في اليابان، طور خبراء من اليابان أداة عرض ذكية يتم توصيلها بالنظارات العادية، لعرض الصور أمام أعين الجراحين بدلا من الاضطرار إلى النظر بعيدًا عن مرضاهم لاستشارة الشاشات، حيث يؤدي تبديل التركيز هذا إلى تشتيت الانتباه ويكلف الوقت أثناء العمليات المنقذة للحياة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن جعل عمليات العمود الفقري أسرع وأكثر أمانًا في المستقبل بفضل جهاز العرض الذكي الرائد الذي يمد الجراحين بصور الأشعة السينية في الوقت الفعلي.

كما أنه في الاختبارات، نجحت الشاشة القابلة للارتداء في توفير الوقت للجراحين وتقليل طول العمليات وتعرض المريض للإشعاع.

وقال قائد الدراسة كيتارو ماتسوكاوا من جامعة شاندونج، "قد يكون جهاز العرض الفلوروسكوبي المرفق بالنظارة خيارًا صالحًا لتعزيز قدرة الجراح على التركيز على المهام الجراحية من خلال تحسين الكفاءة".

وأضاف: "نعتقد أن المزايا الرئيسية للجهاز هي التركيز ومركزية المعلومات"، موضحا "أن غرف العمليات غالبًا ما تكون أماكن مزدحمة، مما يعني أن الأنظمة التي تعرض صورًا مثل فحوصات الأشعة السينية غالبًا ما توضع في أماكن غير مريحة مما يجعل العمليات الجراحية المعقدة أكثر صعوبة.

كما تم اختبار الجهاز الجديد خلال جراحة العمود الفقري، حيث تم استخدامه لتزويد الجراحين بصور بالأشعة السينية متحركة في الوقت الحقيقي لعظام المريض، ووفر للطبيب رؤية واضحة حول مكان وكيفية تثبيت البراغي والألواح الجراحية.