لأول مرة فى تاريخه.. نادى البنك الأهلى المصرى فى الدورى الممتاز لكرة القدم

كتب أحمد يعقوب

حقق فريق نادي البنك الأهلي المصري لكرة القدم إنجازا كبيرا بصعوده لدوري القسم الأول الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ممثلا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق بترول أسيوط في مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلي الذي ثبت اقدامه رسميا في دوري الأضواء متصدرا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

وبهذا الإنجاز يصبح نادي البنك الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقام البنك الأهلى المصرى بصفته راعى فريق نادى البنك الأهلى المصرى بحضور هشام عكاشه رئيس المجلس و يحيي أبو الفتوح نائب رئيس المجلس و مجموعة من الادارة العليا بالبنك باستقبال لاعبي الفريق ومديرهم الفني لتهنئتهم على الصعود للدوري الممتاز والانتقال لمرحلة جديدة من المنافسة مع كبرى أندية كرة القدم في مصر، كما حرصت إدارة البنك على تكريمهم بما يليق بالتفوق الذى حققوه، حيث أشاد عكاشه بالإدارة القوية لنادي البنك الأهلي المصري برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على اندية البنك والتي تولي اهتماما كبيرا ومتناميا بتأهيل الفريق تأهيلا فنيا صحيحا بدءا من معسكرات الاعداد والمشاركة في المباريات الودية، إضافة الى الدعم النفسي الذي يتحقق طوال مشاركة الفريق في أي مباراة امام أي من المنافسين وهو ما أهل الفريق لهذا الصعود، وكذا بالجهاز الفني الذي يديره بحرفية عيد مرازيق، الى جانب وقوف جماهير النادي من أسرة العاملين ببنك أهل مصر خلف ناديهم وهو ما بث الطاقة الإيجابية لديهم وزاد من اصرارهم على الصعود لرفع اسم المؤسسة العريقة التي ترعى ناديهم طوال 22 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

وأشاد عكاشة، رئيس البنك الأهلى بدور مجلس ادارة النادى و مديرها فى رعاية باقى الفرق الرياضية بالنادى التى حققت نتائج ايجابية فى عدد من الرياضات الفردية و الجماعية و تقديمهم أعلى مستوى من الخدمات الرياضية و الاجتماعية لأسرة العاملين بالبنك و أبنائهم للمساهمة فى نشأتهم نشأة رياضية و صحية.

وحث يحيى أبو الفتوح اللاعبين على الاستمرار في مسيرة النجاح، خاصة ان المرحلة القادمة من المنافسات ستكون شاقة مع وجود فرق قوية بخبرات طويلة في الدوري الممتاز، مؤكدا على استمرار إدارة البنك في توجيه كافة سبل الدعم للنادي، لا سيما في ضوء النتائج المشرفة التي حققها لاعبوه والذين استطاعوا في غضون عامين الانتقال من دوري القسم الثالث الى الدوري الممتاز وهو ما يعكس تحمل كافة اللاعبين للمسئولية وتحقيق التطوير المستمر لمهاراتهم وترتيبهم بين باقي الفرق المنافسة وصولا الى تحقيق الهدف المنشود، مشيرا الى ان اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة في مصر يستلزم ان ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه ليكون بذلك نموذجا يحتذي لدي باقي المؤسسات الكبرى.