كيف استعدت الآثار لتعامد الشمس بأبوسمبل فى 22 أكتوبر؟.. صور

أبوسمبل - عبد الله صلاح

أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، حالة الطوارئ استعداداً لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، وذلك يوم 22 أكتوبر الجارى، وهى الظاهرة الفرعونية الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون داخل معبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل.

ويستعرض "اليوم السابع" فيديوجراف عن استعدادات الآثار لتعامد الشمس:

· رفعت المنطقة الأثرية بأبوسمبل حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس 22 أكتوبر.

· جارى التنسيق لتحديد الشخصيات البارزة التى سيوجه لها الدعوة لحضور الظاهرة.

· تم التركيز على المنظومة الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة الإنذار وبوابات إلكترونية.

· تم العمل على زيادة الرقعة الخضراء والمسطحات الخارجية.

· التأكيد على تزويد جميع الخزانات بالمياه لتوفيرها ومواجهة انقطاع المياه.

· الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية الدخول والخروج من المعبد.

· تطوير منظومة الإضاءة بالكامل لمعبدى أبوسمبل.

· إصلاح "شفاطات" القبة الخرسانية.

· تمهيد الطريق لمداخل ومخارج المعبد.

· تزويد المنطقة بسيارات "جولف" كهربائية لنقل السائحين وكبار السن.

· صيانة دورات المياه باستمرار وتعقيمها.