اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:12 ص
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كيف استعدت الآثار لتعامد الشمس بأبوسمبل فى 22 أكتوبر؟.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:00 ص
كيف استعدت الآثار لتعامد الشمس بأبوسمبل فى 22 أكتوبر؟.. صور معبد أبوسمبل
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، حالة الطوارئ استعداداً لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، وذلك يوم 22 أكتوبر الجارى، وهى الظاهرة الفرعونية الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون داخل معبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل.
 
ويستعرض "اليوم السابع" فيديوجراف عن استعدادات الآثار لتعامد الشمس:
 
·    رفعت المنطقة الأثرية بأبوسمبل حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس 22 أكتوبر.
 
·    جارى التنسيق لتحديد الشخصيات البارزة التى سيوجه لها الدعوة لحضور الظاهرة.
 
·    تم التركيز على المنظومة الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة الإنذار وبوابات إلكترونية.
 
·    تم العمل على زيادة الرقعة الخضراء والمسطحات الخارجية.
 
·    التأكيد على تزويد جميع الخزانات بالمياه لتوفيرها ومواجهة انقطاع المياه.
 
·    الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية الدخول والخروج من المعبد.
 
·    تطوير منظومة الإضاءة بالكامل لمعبدى أبوسمبل.
 
·    إصلاح "شفاطات" القبة الخرسانية.
 
·    تمهيد الطريق لمداخل ومخارج المعبد.
 
·    تزويد المنطقة بسيارات "جولف" كهربائية لنقل السائحين وكبار السن.
 
·    صيانة دورات المياه باستمرار وتعقيمها.
 
أعمال-النظافة_2
أعمال-النظافة_2

بوابات-إلكترونية
بوابات-إلكترونية

تباعد-اجتماعى_1
تباعد-اجتماعى_1

تركيب-الأعلام
تركيب-الأعلام

تشجير-المنطقة-الأثرية
تشجير-المنطقة-الأثرية

تطوير-منظومة-الإضاءة-(1)
تطوير-منظومة-الإضاءة-(1)

تطوير-منظومة-الإضاءة-(2)
تطوير-منظومة-الإضاءة-(2)

تطوير-منظومة-الإضاءة-(3)
تطوير-منظومة-الإضاءة-(3)

تطوير-منظومة-الإضاءة-(4)
تطوير-منظومة-الإضاءة-(4)

تطوير-منظومة-الإضاءة-(5)
تطوير-منظومة-الإضاءة-(5)

تعقيم-المكان
تعقيم-المكان

رفع-المخلفات-الشجرية
رفع-المخلفات-الشجرية

زيادة-المساحات-الخضراء
زيادة-المساحات-الخضراء

سيارات-الجولف
سيارات-الجولف

متطوعون-لرفع-كفاءة-المنطقة
متطوعون-لرفع-كفاءة-المنطقة

مسافات-التباعد_1
مسافات-التباعد_1
 

ابوسمبل

تعامد الشمس

اسوان

الاثار

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

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