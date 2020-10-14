كيت ميدلتون والأمير وليام يهنئان صاحب الصورة الفائزة بمسابقة الحياة البرية

ريهام عبد الله

هنأ كل من الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، المصور سيرجي جورشكوف، صاحب الصورة الفائزة فى مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام، عن صورته "العناق"، وهى صورة لنمر سيبيرى يحتضن شجرة. وقال الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر: "تهانينا لسيرجي جورشكوف على صورته "العناق"، الصورة الفائزة لمصور الحياة البرية لهذا العام، تجذب هذه المسابقة أفضل ما في تصوير الحياة البرية، ما يمنحنا رؤى قوية في العالم الطبيعي".



حساب دوق ودوقة كامبريدج

ومن جهة أخرى زعمت فيكتوريا آربيتر، الخبيرة الملكية، أن كيت ميدلتون والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج "يمكّنان" أطفالهما ويعدانهما "للعب دور نشط" في الحياة الملكية.

وفي الشهر الماضي، حظي دوق ودوقة كامبريدج، بمشاهدة خاصة في الحديقة الخلفية للفيلم الوثائقي الجديد لديفيد أتينبورو "حياة على كوكبنا"، والذي بدا وكأنه متعة خاصة لأطفالهم الذين يحبون برامج السير ديفيد الطبيعية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.