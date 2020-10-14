كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يعلن تجهيز 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتونى فاوتشى، إن 100 مليون جرعة من لقاح آمن لكورونا ستجهز نهاية العام، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى يوم الأحد إنه لم يعلن دعم أى مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحا أنه خلال عمله، والذى دام 5 عقود، لم يؤيد أى مرشح سياسى علانية.

وأضاف أنه لم يوافق على الظهور فى إعلان فى حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب وإن تصريحاته أُخرجت من سياقها.

وقال فاوتشى فى بيان "خلال ما يقرب من خمسة عقود من عملى في مجال الخدمة العامة لم أؤيد علانية أي مرشح سياسي".