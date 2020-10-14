قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والبيرة

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى التميمي من مخيم قدورة للاجئين، وعاهد إياد غنايم ومحمد بهيج حمايل من قرية كفر مالك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها .