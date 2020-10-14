اليوم السابع
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خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والبيرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:12 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والبيرة قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى التميمي من مخيم قدورة للاجئين، وعاهد إياد غنايم ومحمد بهيج حمايل من قرية كفر مالك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها .


إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

محافظة رام الله

البيرة

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