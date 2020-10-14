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قنصل عام روسيا بالإسكندرية يشدد على مكانة مصر المتفردة فى العالم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:18 م
قنصل عام روسيا بالإسكندرية يشدد على مكانة مصر المتفردة فى العالم المركز الثقافى الروسى - ارشيفية
أ.ش.أ

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أكد القنصل العام الجديد لدولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، قائلا: "منذ طفولتنا نعرف العلاقات المتميزة بين روسيا ومصر ودائما تربطنا صداقة مع مصر".
 
وشدد الدبلوماسي الروسي علي مكانة مصر المتفردة  قائلا "مصر هي البلد الوحيد بالعالم الذي يوجد علم باسمها وهو علم المصريات، وهذا يعكس قيمتها وأهميتها"، كما أن الحضارة والثقافة الروسية يعرفها العالم.
 
وكشف على هامش الاحتفالية التي نظمتها القنصلية الروسية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية  بمناسبة العام الدراسي الجديد  عن وجود رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة والهامة لتكون القنصلية الروسية بالإسكندرية "مركزا مفتوحا" لدعم وتعزيز العلاقات مع الشعب المصري ، لافتا الى  إلى أهمية تنفيذ البرامج المخصصة للأطفال باعتبارهم يمثلون المستقبل، قائلا: "نبدأ اليوم الفعاليات مع المصريين بالأطفال الذين يمثلون المستقبل يشعرون بحبنا وصداقتنا".
 
وتابع  كارين فاسيليان ، قائلا: إننا بجهود مشتركة سننفذ العديد من الفعاليات الهامة خلال العام الثقافي المصري الروسي 2021 ونرغب في تعزيز صداقتنا ودعم التقارب بين الشعبين وعلاقتهما التاريخية.
 

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