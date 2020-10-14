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قطر تواجه معارضيها بالحبس والإغلاق والمصادرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:17 م
قطر تواجه معارضيها بالحبس والإغلاق والمصادرة تميم بن حمد-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية إن الحبس والإغلاق والمصادرة هي حق السلطة القطرية بسبب أتفه الأسباب مؤكدًا أن هناك عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر متواجدة في السجون بسبب معارضتهم للنظام هناك .

قال جمال بو حسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربي، إن دراسة واقعية من واقع الوضع في قطر، وكذلك المطلع على القانون والدستور القطري للإعلام يتضح لديه مصادرة للرأي العام.

وأضاف جمال بو حسن، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية  "TeN"أن نجيب النعيمي ممنوع من السفر بسبب آرائه، وبالتالي انتقاده للسلطة القطرية تسببت في مصادرة جميع حقوقه المدنية، لافتاً إلى أن بعض أفراد العائلة في قطر في السجون بسبب آرائهم المعارضة لتميم.

وأشار الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إلى أنه يتم الحبس والإغلاق والمصادرة حق السلطة الحاكمة في قطر لأتفة الأسباب.


تميم بن حمد

الحبس

المعارضة القطرية

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