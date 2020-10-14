فيديو.. بالأرقام معدلات إنتاج النفط في العالم النصف الأول 2020

كتبت – مروة الغول

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط فيديو يتضمن معدلات إنتاج النفط في العالم خلال النصف الأول من 2020 ومقارنة بالنصف الأول 2019، وكذلك معدلات الانتاج خلال شهري مايو ويونيو 2020.

وكانت أهم ملاحظات المتعلقة بانتاج النفط خلال فترة النصف الأول من 2020 كالتالي:

1-ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجع الطلب العالمي علي النفط .

2- شكل تراجع الإنتاج في أفريقيا 1.22 مليون برميل يوميا نحو 34 % من تراجع معدلات الإنتاج العالمي .

3- 69 من تراجع الإنتاج في مجموعة دول افريقيا نتج عن تراجع إنتاج ليبيا بمقدار 843 ألف برميل يوميا بين النصف الأول من 2019 والنصف الأول من 2020 .

4- مثل تراجع الإنتاج في الشرق الأوسط 1.23 مليون برميل يوميا حوالي 35% من تراجع معدلات الإنتاج العالمي لكن هذا التراجع مرتبط معظمة باتفاقية أوبك لتخيض الإنتاج .

5- بلغ متوسط إنتاج دول أوبك نحو 30.3 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2019، بينما انخفض إلي 27 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2020 .