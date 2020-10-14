غلق تعديل ترشيح الطلاب وتسجيل المتخلفين بتنسيق جامعة الأزهر اليوم

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر غلق باب تعديل ترشيح طلاب الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2021 /2020، اليوم الأربعاء، بعد أن جرى فتح التسجيل لمدة يومين على بوابة الحكومة المصرية.



وتابعت الجامعة، أنه يتاح للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل الرغبات من الطلاب الناجحين في الدور الأول والدور الثاني اختيار رغبة طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي للطالب، مع العلم يجب استخدام متصفح انترنت إكسبلورر.



ووجهت الجامعة عدة إرشادات عامة للطلاب، أنه على الطالب الذى تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق طبقا لرغباته التوجه إلى مكتب شئون الطلاب بالكلية المرشح لها لاتخاذ إجراءات قيده واستكمال أوراقه: (شهادة النجاح بالثانوية الأزهرية، شهادة الميلاد، النماذج الخاصة بالتجنيد...) مع سداد الرسوم المقررة للفرقة، سواء كانت انتظام أو انتساب، وأن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوما - على الأكثر من إعلان نتيجة التنسيق بالجامعة، والتوجه بعد ذلك لإجراء الكشف الطبى المقرر على طلاب الجامعة، وكذا اجتياز اختبارات القدرات فى الكليات التى تتطلب ذلك (كلية التربية بنين – بنات، كلية التربية الرياضية بنين – بنات، كلية الدعوة الإسلامية، كلية الدراسات الإنسانية بنات شعبة الرياضة الأطفال، كلية القرآن الكريم، كلية التمريض، معهد التمريض)، على الطلاب والطالبات المرشحين لكليات الطب الحضور الأحد الموافق 11/ 10/2020م كل فى كليته للبدء فى أسبوع التوعية ببرنامج الطب التكاملى.



وكان قد اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



وأعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632 درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة 628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 619 درجة.



وكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفنى للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفنى للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلى 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.