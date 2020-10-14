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عون يؤجل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان لمدة أسبوع

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:22 م
عون يؤجل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان لمدة أسبوع ميشال عون
كتب أحمد عرفة

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قرر ميشال عون الرئيس اللبناني تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة أسبوعا بناء على طلب كتل نيابية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون ، عن أمله فى أن ينجح الفريق المكلف بالتفاوض لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بالتوصل إلى حل منصف يحمى الحقوق السيادية للشعب اللبنانى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني، بحضور وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش اللبناني، مع رئيس وأعضاء فريق التفاوض ، برعاية من الأمم المتحدة ووساطة أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل.

 

 

 


لبنان

ميشال عون

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