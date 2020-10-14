اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عقد اختبارات لـ 20 ألف دارس للحصول على شهادات محو الأمية ببنى سويف

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:14 م
عقد اختبارات لـ 20 ألف دارس للحصول على شهادات محو الأمية ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة بنى سويف عن قيام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببنى سويف بإجراء اختبارات "دورة أكتوبر" للحصول على شهادة محو الأمية وذلك فى الفترة من 27 أكتوبر 2020 حتى 5 نوفمبر 2020، بإجمالى عدد فصول (2198) فصلاً وعدد الدارسين المقرر خضوعهم  للاختبار (20704) دارسًا من الكبار على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفى هذا السياق وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، لتوفير كل التسهيلات اللازمة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومشددًا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كل الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتفعيل وزيادة التحفيز للالتحاق بفصول محو الأمية.


محو الاميه

تعليم الكبار

أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

دارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة