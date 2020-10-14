عقد اختبارات لـ 20 ألف دارس للحصول على شهادات محو الأمية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف عن قيام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببنى سويف بإجراء اختبارات "دورة أكتوبر" للحصول على شهادة محو الأمية وذلك فى الفترة من 27 أكتوبر 2020 حتى 5 نوفمبر 2020، بإجمالى عدد فصول (2198) فصلاً وعدد الدارسين المقرر خضوعهم للاختبار (20704) دارسًا من الكبار على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفى هذا السياق وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، لتوفير كل التسهيلات اللازمة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومشددًا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كل الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتفعيل وزيادة التحفيز للالتحاق بفصول محو الأمية.