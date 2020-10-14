اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عزل للحلوى وكمامات إلزامية اشتراطات الاحتفال بالهالوين في المكسيك بسبب كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:56 م
عزل للحلوى وكمامات إلزامية اشتراطات الاحتفال بالهالوين في المكسيك بسبب كورونا المكسيك
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد المكسيك للاحتفال بعيد الرعب "الهالوين" والذى يتم الاحتفال به سنويًا فى يوم 31 أكتوبر، والذى يحظى بشعبية كبيرة ومشاركة الأطفال والآباء والشباب فى الاحتفالات المكسيكية، ولكن بسبب وباء كورونا الذى انتشر هذا العام فى العالم، فإن الاحتفالات ستكون بشكل مختلف تمامًا عما اعتادت عليه المكسيك، وسيحاط كل المكسيكين بالعديد من القيود ومخاوف السلامة.

المكسيك
المكسيك

 

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن فى العديد من المناطق لم يتقرر ما إذا كان الأطفال سيتمكنون من الانتقال دون السيارة بحثًا عن الحلوى، في ضاحية سانت لويس، على سبيل المثال، من التقاليد أن يخرج الجيران في شارع كلارك في ويبستر جروفز لتزيين منازلهم وحدائقهم بمشاهد عيد الهالوين الكبيرة التي تتضمن عناصر مثل القرع والهياكل العظمية وشواهد القبور، يحضر ما يصل إلى 1000 شخص عادة فقط لمواصلة الاحتفال.

الهالوين
الهالوين

 

وهذا العام بسبب سيطرة كورونا ومن أجل تجنب المزيد من الاصابات، لن يكون هذا ممكنا فى المكسيك فقط بل أيضًا فى العديد من الأماكن الآخرى مثل الولايات المتحدة، حيث من المطلوب أيضًا تجنب ملامسة الحلويات التى تنتقل من يد إلى يد.

الهالوين والمكسيك
الهالوين والمكسيك

ونشرت الحكومة المكسيكية العديد من التحذيرات فى الاحتفال بالهالوين، والتى منها عدم ارتداء كمامات متنكرة والالتزام بالكمامات الطبية، وعدم حضور حفلات تنكرية، وعدم زيارة البيوت المرعبة التى تجمع العديد من الناس، وتوصيل الحلويات فى أكياس فردية، ويكون موكب الأزياء فى الهواء الطلق مع اهمية احترام التباعد الاجتماعى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه انتشرت العديد من الكمامات على الإنترنت والتى مرسوم عليها صور مرعبة بسبب عيد الهالوين.


المكسيك

الهالوين

عيد الرعب

امريكا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة