عزل للحلوى وكمامات إلزامية اشتراطات الاحتفال بالهالوين في المكسيك بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تستعد المكسيك للاحتفال بعيد الرعب "الهالوين" والذى يتم الاحتفال به سنويًا فى يوم 31 أكتوبر، والذى يحظى بشعبية كبيرة ومشاركة الأطفال والآباء والشباب فى الاحتفالات المكسيكية، ولكن بسبب وباء كورونا الذى انتشر هذا العام فى العالم، فإن الاحتفالات ستكون بشكل مختلف تمامًا عما اعتادت عليه المكسيك، وسيحاط كل المكسيكين بالعديد من القيود ومخاوف السلامة.



المكسيك

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن فى العديد من المناطق لم يتقرر ما إذا كان الأطفال سيتمكنون من الانتقال دون السيارة بحثًا عن الحلوى، في ضاحية سانت لويس، على سبيل المثال، من التقاليد أن يخرج الجيران في شارع كلارك في ويبستر جروفز لتزيين منازلهم وحدائقهم بمشاهد عيد الهالوين الكبيرة التي تتضمن عناصر مثل القرع والهياكل العظمية وشواهد القبور، يحضر ما يصل إلى 1000 شخص عادة فقط لمواصلة الاحتفال.



الهالوين

وهذا العام بسبب سيطرة كورونا ومن أجل تجنب المزيد من الاصابات، لن يكون هذا ممكنا فى المكسيك فقط بل أيضًا فى العديد من الأماكن الآخرى مثل الولايات المتحدة، حيث من المطلوب أيضًا تجنب ملامسة الحلويات التى تنتقل من يد إلى يد.



الهالوين والمكسيك

ونشرت الحكومة المكسيكية العديد من التحذيرات فى الاحتفال بالهالوين، والتى منها عدم ارتداء كمامات متنكرة والالتزام بالكمامات الطبية، وعدم حضور حفلات تنكرية، وعدم زيارة البيوت المرعبة التى تجمع العديد من الناس، وتوصيل الحلويات فى أكياس فردية، ويكون موكب الأزياء فى الهواء الطلق مع اهمية احترام التباعد الاجتماعى.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه انتشرت العديد من الكمامات على الإنترنت والتى مرسوم عليها صور مرعبة بسبب عيد الهالوين.