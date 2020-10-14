طقس الخليج.. غائم بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت ومعتدل بالبحرين

كتب محمد جمال

تباينت حالة الطقس في دول الخليج صباح اليوم الأربعاء، حيث توقعت هئية الأرصاد في المملكة العربية السعودية تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة، وفى الإمارات يكون الطقس غائم، ويكون في الكويت مائل للحرارة، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، ،الباحة ، الطائف، الشرقية). فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلًا مع بعض السحب، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام، ودرجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 20%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً على مناطق متفرقة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصة غرباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر.

والموج في الخليج العربي متوسط قد يضطرب أحياناً خلال السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:14، والمد الثاني عند 01:23، والجزر الأول عند الساعة 04:17، والجزر الثاني عند الساعة 43:05، وفى بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 19:49، والمد الثاني عند الساعة 08:14، والجزر الأول عند الساعة 13:55، والجزر الثاني عند الساعة 01:57.

الكويت

نهارًا سيكون حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، وليلًا سيكون معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .