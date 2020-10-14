اليوم السابع
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ضبط 360 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بأسوان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:05 م
ضبط 360 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بأسوان سجائر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أسوان عبد الله صلاح

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واصلت الداخلية مكافحة جرائم الإتجار فى السلع مجهولة المصدر، ونجحت في ضبط 630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة 4 أشخاص بأسوان، فى إطار خطة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بالإتجار بالسجائر مجهولة المصدر ، وغير مصرح بتداولها .. مُتخذين من مسكن أحدهم مكاناً لتخزينها مستخدمين فى ذلك سيارتين ملك إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم  ، وعُثر بحوزتهم على (630000 – ستمائة وثلاثون ألف علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة) ، وكذا السيارتين المشار إليهما ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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