ضبط 3 كيلو بانجو مخدر مع 4 عاطلين فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، من ضبط 3 كليو بانجو مخدر بحوزة 4 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، تحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة الأمن شنت حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وتم القبض على 601 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 141هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 292 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 141 محكوم عليهم في جنح المخالفات ، وجارى اتخاذ الاجرءات القانونية .