اليوم السابع
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ضبط 3 كيلو بانجو مخدر مع 4 عاطلين فى حملة أمنية بأسوان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:16 م
ضبط 3 كيلو بانجو مخدر مع 4 عاطلين فى حملة أمنية بأسوان حبس - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، من ضبط  3 كليو بانجو مخدر بحوزة 4 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، تحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة الأمن شنت حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وتم القبض على 601 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 141هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  26 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  292 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط  141 محكوم عليهم في جنح المخالفات ، وجارى اتخاذ الاجرءات القانونية .

 

 


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