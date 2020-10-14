ضبط 1400عبوة جبنه وشوفان منتهية الصلاحية داخل محل شهير بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 1400عبوة سوسيس وجبنة وشوفان منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت شهير بأول طنطا.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت شهير بدائرة قسم أول طنطا.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة وكيل وزاره التموين وياسر مراد مدير الرقابه التموينية ومحمد الشيخ بالاشتراك مع الطب البيطرى، أسفرت عن ضبط 1400عبوه سوسيس وجبنه وشوفان منتهيه الصلاحيه انتهاء مايو ويونيو 2020 تحرر المحضر رقم 23300جنح أول طنطا، وتولت النيابة التحقيق.