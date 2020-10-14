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ضبط مواد مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع النسيج بمصنع فى العاشر من رمضان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:32 م
ضبط مواد مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع النسيج بمصنع فى العاشر من رمضان المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، موادا مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع النسيج داخل مصنع بالمنطقة الثالثة الصناعية، وذلك فى حملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان، تنفيذاً لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المجازر والمحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء .

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان ، بحمله رقابية وتفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة على المصانع، وتم ضبط مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وبياناتها كالتالى :-

تحرر محضر جنح " ادط " ضد أصحاب مصانع المنسوجات بالمنطقة الثالثة الصناعية ، وذلك لحيازته ماده مثبت وبوش نسيج وطباعه بالمصنع مجهول المصدر ، وتم التحفظ على عدد 7 برميل من تلك المادة،  بكل برميل 140 كيلو بإجمالى واحد طن مثبت وبوش نسيج على ذمه المحضر.

تحرر عدد 3 محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطه لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية.

 


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