اليوم السابع
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ضبط عاملين وطالب لسرقتهم سائق توك توك بالإكراه فى طما سوهاج

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:41 م
ضبط عاملين وطالب لسرقتهم سائق توك توك بالإكراه فى طما سوهاج ضبط متهمين - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط عاملين وطالب، قاموا بإستيقاف سائق توك توك والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى بدائرة المركز ولاذوا بالفرار.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتقدم سائق توك ببلاغ أفاد فيه بتعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل 3 أشخاص بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز بتقدم المدعو" أدهم س ح " 19 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة المركز، ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء قيادته دراجة النارية توك توك بذات الناحية، أستوقفه كل من " أحمد ع ا ع " 19 سنة عامل، و"يوسف ن ى " 19 سنة طالب، و"يوسف ع ش ع " 17 سنة عامل، ويقيمون دائرة المركز، وقاموا بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ "200" جنيهاً وشروعهم الاستيلاء منه على التوك توك قيادته ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ونظرا لما تشكله الواقعة من أثر سلبى على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى صحة الواقعة، تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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