ضبط عاطلين بحوزتهما 12 طربة حشيش وكيلو أفيون بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج ، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون متخذين من دائرتى مركز طما بسوهاج والغنايم بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم ضبطهما وبحوزتهم 3 كيلو من مخدر الحشيش بإجمالى 12 طربة وكيلو من جوهر الأفيون.

جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء دكتور حسن مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام – حمدى. م. م. ه عاطل ويقيم قرية الغنايم شرق ومسجل إتجار بالمواد المخدرة وضبط محمد. خ. ح. ه ويقيم بدائرة مركز الغنايم وله معلومات جنائية اتجار بالمواد المخدرة يقيام الأول والثانى بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية، حيث تمكن المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش منطقة سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 12 طربة من مخدر الحشيش ماركة بسكوته وزنت ما يقرب من 3 كيلو جرام و2 لفافة كبيرة من مخدر الأفيون بلغت ما يقرب من كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالى 130 ألف جني و2 هاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وتوك توك بدون لوحات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما تــم التحفـــظ علـــي المضبــــوطات.