اليوم السابع
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ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك للترويج لزواج القاصرات عرفيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:40 م
ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك للترويج لزواج القاصرات عرفيا جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها ، لا سيما جرائم إستغلال الفتيات ، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بتزعم جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة تخصصت فى الإستغلال الجنسى للنساء عن طريق التواصل مع راغبى المتعة الحرام من خلال إنشائه صفحة  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالإشتراك مع سيدتان أخرتان، وإستخدامها فى إستقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية.

بإستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط كلٍ من ("منشىء الصفحة المشار إليها" - سيدتان – 3 فتيات) وبمواجهة المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) أقروا بقيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإستغلال الجنسى للنساء عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه وأن من بين ضحاياهم الفتيات الثلاثة حيث قاموا بإستقطابهن وعرضهن على عملائهم من راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عن كل فتاة مستغلين سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال .. وضُبط مع المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) عدد 5 هواتف محمولة بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية التى تدل على ضلوعهم فى نشاطه الآثم.

 

 


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