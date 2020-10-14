صقر من سلالة "الشاهين" يتجاوز الـ170 ألف دولار فى مزاد بالسعودية

رويترز

فى أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، زاد سعر صقر صغير فى السعودية عن 170 ألف دولار فى مزاد سنوى ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذى المكانة المرموقة فى دول الخليج.

وقال منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان إن الطائر تم بيعه يوم الثلاثاء بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.

ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة.

وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوجرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.

وبدأ المزاد في 3 أكتوبر ويمتد حتى 15 نوفمبر، وينظمه نادي الصقور السعودي الذي تأسس عام 2017 بدعم من الحكومة بهدف الحفاظ على النشاط الذي يمثل تراثا قديما للبلاد.

ويسافر مالكو الصقور في الخليج الباحثون عن فرص الصيد، مع طيورهم عادة بالطائرات إلى دول مثل باكستان والمغرب ومنطقة آسيا الوسطى في الأشهر الباردة.