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صحة الدقهلية تدعم مستشفى صدر المنصورة بتانك أكسجين بـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:16 م
صحة الدقهلية تدعم مستشفى صدر المنصورة بتانك أكسجين بـ2 مليون جنيه وكيل الصحة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، مستشفى صدر المنصورة بتانك أكسجين إضافي بسعة 6 آلاف لتر بقيمة تقديرية حوالي 2 مليون جنيه.

وأشار مكي إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى صدر المنصورة، لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى خاصة مرضى فيروس كورونا، والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها كما أنه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الأكسجين.

جدير بالذكر أن مستشفى صدر المنصورة بها تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر ومع توريد التانك الإضافي سيتم القضاء تمامًا على مشكلة نقص الأكسجين .


الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفي صدر المنصورة

أزمة فيروس كورونا

أخبار مصر

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