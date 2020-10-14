صاحب نصف أسهم شركة جى بى فودز يقاضى "آل جرانة": تسببوا فى خسارة 75% من رأس المال

كتب ـ محمد أبو عوض

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوة القضائية المقامة من قسطنطين بسكاليدس، ضد محمد كريم محمد زهير جرانة، رئيس مجلس إدارة شركة" جي بي فودز"، وأمير محمد وحيد جرانة عضو مجلس إدارة الشركة، وسيف الله محمد كريم جرانة العضو المنتدب للشركة، والتى يطالب فيها بندب خبير يطلع على الجمعية العمومية للشركة، وانحرافات العضو المنتدب.

وأوضحت أوراق القضية والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن قسطنطين بسكاليدس أقام دعوى قضائية، ضد " محمد كريم محمد زهير جرانه، بنفسه وبصفته، رئيس مجلس ادارة شركة جي بي فودز، وأمير محمد وحيد جرانه بنفسه وبصفته عضو مجلس إدارة، وسيف الله محمد كريم جرانة عن نفسه وبصفته العضو المنتدب بالشركة، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس الادارة العامة لشركات المساهمة، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مطالبًا بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، وبيان الانحرف بالإدارة، من قبل سيف الله محمد جرانه، بطريقة غير التى رسمها القانون رسمه القانون، وعقد تأسيس الشركة.

وأكملت الأوراق، أن شركة "جى بى فودز" تأسست بين قسطنطين بسكاليدس ومحمد كريم محمد زهير جرانه، وأمير محمد وحيد جرانه، تحت سجل تجارى رقم 41817 سجل تجارى استثمار القاهرة برأس مال قدره 4 ملايين جنيه، ورأس مال مصدر قدره 400 ألف جنيه توزع على 4 آلاف سهم قيمة السهم 100 جنيه يخصه منها 2000 سهم، ويخص المدعى عليه الأول 1200 سهم، ويخص المدعى عليه الثانى 800 سهم، وبالتالي يساهم في الشركة بالنصف وأن الهدف من الشركة إقامة واستغلال واستئجار المطاعم والمشروعات السياحية والتوكيلات التجاري، وإدارة محلات الماركت العالمية.

وأضافت أوراق القضية، أنه تم تعيين محمد كريم محمد زهير جرانه رئيسا لمجلس الإدارة ، وأمير محمد وحيد جرانه عضواً، وسيف الله محمد كريم جرانه عضواً منتدباً غير مؤسس، إلا أن المدعى عليه الثالث استأثر بإدارة الشركة وأدار الشركة بالمخالفة للقانون ولم يدعو مجلس الإدارة للانعقاد، وأدار الشركة بالسوء بإشراف المدعى عليهما الأول والثانى مما عرض الشركة لخسائر مالية بلغت 75% من رأس مالها، وأن الشركة حققت هذه الخسائر بسوء الإدارة ووفقاً لعقد التأسيس فإنه يتعين دعوة مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت مصلحة الشركة ذلك، ويتعين عليه الاجتماع 4 مرات في السنة على الأقل.

وطالب "قسطنطين" بيان الخسائر من جراء انحراف العضو المنتدب للشركة، ومقدار هذه الخسائر وإلزام محمد كريم محمد زهير جرانة، رئيس مجلس إدارة شركة" جي بي فودز"، وأمير محمد وحيد جرانة عضو مجلس إدارة شركة" جي بي فودز"، وسيف الله محمد كريم جرانة العضو المنتدب لشركة " جي بي فودز"، متضامنين بالتعويض الذي لحقه به جراء ذلك.

ومن جانبها، قررت المحكمة الاقتصادية، وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير الشركات صاحب الدور المقيد بالمحكمة، تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات، الانتقال إلى مقر الشركة محل التداعى وذلك لبيان مجلس إدارتهان وبيان المسئول عن إدارتها خلال فترة النزاع واحتساب وبيان ما إذا كانت الشركة قد حققت خسائر من عدمه، وبيان مقدارها إن وجدت، والمتسبب فيها وكيفية ذلك والمسئول عنها وسبب ذلك ونسبتها إلى رأس مال الشركة، وبيان ما إذا كانت هذه الخسائر ترجع إلى سوء إدارة من أي من المدعى عليهم من عدمه.