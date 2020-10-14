اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:52 م
خالد صلاح
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شركة تبريد المدرجة بدبى تقلص سعرا استرشاديا لسندات لأجل 7 سنوات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:33 م
شركة تبريد المدرجة بدبى تقلص سعرا استرشاديا لسندات لأجل 7 سنوات سندات - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تبيع الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة بدبي سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 400 مليون دولار وأنها تلقت طلبات تربو على 1.4 مليار دولار لبيع الدين.

وقلصت الشركة السعر الاسترشادي إلى ما بين 225 و230 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن بدأت تسويق السندات عند نحو 250 نقطة أساس فوق المتوسط في وقت سابق اليوم بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.

 


دبى

سندات

بنوك

اسعار الفائدة

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