اليوم السابع
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سقوط مستريح جديد جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه بأسوان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:45 م
سقوط مستريح جديد جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه بأسوان الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أدفو بمديرية أمن أسوان من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم فى أعمال تجارية "تجارة العطور والبخور" مقابل أرباح شهرية.. إلا أنه توقف عن سدادها وإمتنع عن رد أصل تلك المبالغ.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ ، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال "تجارة العطور والبخور" مقابل أرباح مجزية وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها (1,450,000جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 


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