سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضوء إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (عامل معمارى "يعمل بإحدى الدول العربية" – ونجله ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج).. بممارسة نشاطاً غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها لنجله بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عموله قدرها 2% فضلاً عن الإستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى "نجل الأول" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2,000,000 جنيه مصرى).