سفير ألمانيا يشيد بالأماكن الأثرية والسياحية تمثل حضارات مختلفة بأسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن السفير الألمانى بالقاهرة الدكتور سيريل نون، قد زار دير السيدة العذراء بدرنكه بمركز أسيوط إحدى محطات مسار العائلة المقدسة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة والتى تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية وزار مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وعقد عدة اجتماعات لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود ضمن البرنامج الوطنى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ولفت إلى أن أسيوط تتميز بوجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التى تمثل الحضارات المختلفة وتحظى بوجود محطتين فى مسار العائلة المقدسة مؤكدًا أهمية قطاع السياحة للدخل القومى لمصر وتوليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً لزيادة الاقبال وأعداد الأفواج السياحية الزائرة موضحاً أن مصر بلد الأمن والأمان تنعم بالعديد من المقومات السياحية المتميزة وترحب بالزائرين فى أى وقت من العام.

رافق المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة سفير ألمانيا وزوجته والوفد المرافق لهما خلال زيارتهم لدير السيدة العذراء بدرنكه بجبل أسيوط الغربى لتعريفهم بالمعالم الأثرية التى تتمتع بها المحافظة حيث استمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الدير والذى يعد نقطة رئيسية ضمن خط سير رحلة العائلة المقدسة بمصر أبان العصر الرومانى وبه مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة المغارة بالدير والتى حلت بها العائلة المقدسة لتكون من أقدم الكنائس على مستوى العالم وتحديداً نحو القرن الأول الميلادى فضلاً عن المقتنيات والمتعلقات الخاصة بالسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

وقد ابدى السفير سعادته بتلك الزيارة وحسن الاستقبال الذى لاقاه من الجميع بمحافظة أسيوط وحرص على التقاط الصور التذكارية فى أرجاء الدير متمنيًا تكرار الزيارة لهذا المكان الدينى والتاريخى والأثرى الهام.



السكرتير المساعد يرافق السفير الألماني خلال زيارته لدير العذراء بدرنكه



السكرتير المساعد يرافق السفير الألماني خلال زيارته لدير العذراء بدرنكه



السكرتير المساعد يرافق السفير الألماني خلال زيارته لدير العذراء بدرنكه